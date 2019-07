Rendsburg : 50-köpfiger „Circus Ubuntu“ zeigt Stück von Kindern für Kinder

Vorstellungen auf dem Willy-Brandt-Platz beginnen am Dienstag.

Der „Circus Ubuntu“ gastiert ab dem morgigen Dienstag bis Donnerstag, 18. Juli, in Rendsburg auf dem Willy-Brandt-Platz. In der Manege stehen Jugendliche, die in monatelanger Arbeit gemeinsam ein Programm auf die Beine gestellt haben.

Die 50-köpfige Truppe zeigt bei ihrer Tournee zum 25-jährigen Bestehen des Projekts das Stück „Khanysa – Land der Erkenntnis“. Laut Ankündigung wird in artistischen Bildern und mit selbstkomponierter Musik die Geschichte des Mädchens Marissa erzählt. Sie reist im Auftrag der Königin in das Land Khanysa, um das Königreich vor dunklen Schatten zu schützen. Mit ihrem Gefährten Pim bricht Marissa zu einem Abenteuer auf. Die Lösung ihrer Aufgabe findet sie schließlich in ihrem Herzen.

„Ubuntu“ stellt nach eigener Aussage ein deutschlandweit einzigartiges Circus-Projekt dar, das viele Ehrungen und Auszeichnungen erhalten hat. Träger ist der Verein „Soziale Projekt“ in Horst (Kreis Steinburg). Sprecher Kjell-Johan Häggmark bezeichnet „Ubuntu“ als Circus der leisen Art. „Es zählt nicht die perfekte Einzelleistung und es gibt auch kein großes Spektakel. Es ist diese besondere Atmosphäre, die die jugendlichen Artisten in das Zelt zaubern.“

Vorstellungen werden am Dienstag und Mittwoch jeweils ab 14.30 und 19 Uhr, am Donnerstag nur ab 19 Uhr gegeben. Am Mittwoch und am Donnerstag bietet „Ubuntu“ um 11 Uhr einen Mitmach-Circus an. Das Programm ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet und dauert etwa zweieinhalb Stunden. Karten kosten für Erwachsene pro Person 17 Euro, ermäßigt 13,50 Euro, für Kinder zwölf Euro, ermäßigt 9,50 Euro. Vorbestellungen sind möglich unter Telefon 01 60 / 98 08 04 38.