Einsatz in Hohn-Garlbek : Scheune mit Holz gerät in Brand: Flughafenfeuerwehr hilft beim Löschen

In einem Lager mit Holzvorräten hatte sich ein Feuer gebildet. 50 Feuerwehrleute waren daran beteiligt, dass benachbarte Gebäudeteile unbeschädigt blieben.

Hohn | Einsatz am frühen Samstagmorgen in Hohn-Garlbek: Um 4.45 Uhr rückten die Feuerwehren aus Hohn und Fockbek aus, um einen Scheunenbrand zu löschen. Aus zunächst ungeklärter Ursache war ein Lager mit Holzvorräten in Brand geraten. Schnelles und massives Eingreifen der Einsatzkräfte Durch das schnelle und massive Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ...

