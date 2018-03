Auktion : 460 Euro in einer Stunde

Großer Absatz bei städtischer Versteigerung von Fundsachen in der Nordmarkhalle

von Horst Becker

22. März 2018, 11:07 Uhr

Rendsburg | „112 Euro zum Ersten, zum Zweiten – und verkauft!“ Damit hatte die Auktionatorin Susanne Wischniewski vom Bürgerbüro der Stadt Rendsburg das Mountainbike des Herstellers „Stevens“ an den Mann gebracht. Gleichzeitig war der erzielte Preis der höchste, der gestern Nachmittag bei der Versteigerung von Fundsachen in der Nordmarkhalle erzielt wurde. Andere Fahrräder kamen nicht über das Einstiegsgebot von einem Euro hinweg. Ein Kinderrad, „etwas angerostet, aber sonst noch gut“, erzielte immerhin einen Preis von zwölf Euro. Für gut erhaltene Modelle gingen die Bieter bis an die 50-Euro-Grenze.

21 Fahrräder musste der Hallenmeister Zbigeniew Frick auf den Auktionstisch stemmen. Nach jedem einzelnen Verkauf brachte die Stadtangestellte Natalia Martynow dem Käufer einen entsprechenden Beleg und nahm den Kaufpreis in bar entgegen. Mareike Reschka führte Buch über jeden Verkauf.

Begonnen hatte die Auktion mit der Versteigerung von Tüten und Rucksäcken, die mit Fundgegenständen gefüllt waren. Die Bieter konnten sie vor der Veranstaltung eingehend begutachten. Ein Rucksack, gefüllt mit einem Damen- und einem Kinderportemonnaie, einem Fotoalbum, Handschuhen, einem Halstuch und einer Adidas-Trainingsjacke ging für drei Euro weg.

Kein großes Interesse bestand an einem „Bobbycar“. Frank Raabe, der extra für die Versteigerung aus Pinneberg angereist war, erstand es mit dem Einstiegsgebot von einem Euro. „Das Fahrzeug geht als Geschenk an ein Familienmitglied“, verriet er. Auch eine Babyschale kam nicht über die Ein-Euro-Hürde hinaus. „Wie man einen solchen Tragekorb für die Kleinsten verlieren kann, ist mir schleierhaft“, wunderte sich die Auktionatorin Susanne Wischniewski über die ungewöhnliche Fundsache. 460 Euro nahm die „Kassiererin“ Mareike Reschka innerhalb einer knappen Stunde für die Stadtkasse ein. Unter den 60 Kaufinteressenten in der Nordmarkhalle waren auch einige „Profis“, die nach der Versteigerung gleich mehrere Fahrräder auf ihre Anhänger verluden.

Zwei Mal im Jahr kommen in Rendsburg die Fundsachen unter den Hammer. Die nächste Versteigerung soll am Mittwoch, 24. Oktober, stattfinden.

Fundsachen müssen laut Gesetz mindestens sechs Monate lang aufbewahrt werden, bevor sie versteigert werden dürfen. Vor dem Beginn der Auktion konnten Eigentümer noch Besitzansprüche geltend machen.