Personalausweis für Vögel : 36 Jungstörche in Bergenhusen tragen jetzt Ringe an ihren Beinen

44 Störche sind in diesem Jahr im Dorf geschlüpft. Zwei Jungtiere sind aufgrund des kalten Wetters eingegangen. Sechs müssen von Hand aufgepäppelt werden.

Bergenhusen | Mit einem Ring am Bein erhielten jetzt 36 Jungstörche in den Nestern im Storchendorf ihren Personalausweis fürs Leben. „Wir beringen den Nachwuchs im Auftrag der Vogelwarte Helgoland“, sagt Gebietsbetreuer Jörg Heyna, „dort laufen zentral für Deutschland die Meldungen über die Sichtung der hier beringten Vögel ein.“ Informationen zu lebenden und to...

