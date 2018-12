Stellenabbau bei Nobiskrug : 34 Werft-Mitarbeiter müssen gehen

Der Rendsburger Schiffbauer stellte Weichen für die Zukunft und baut Personal ab: 46 weitere Mitarbeiter wechseln zur Schwesterwerft German Naval Yards Kiel.

von Frank Höfer

07. Dezember 2018, 15:48 Uhr

Die Rendsburger Werft Nobiskrug trennt sich von 34 Mitarbeitern. Weitere 46 Beschäftigte wechseln zum Jahresende zur Schwesterwerft German Naval Yards Kiel. Das ist das Ergebnis von monatelangen Verhandlungen zwischen der Geschäftsführung des Traditionsschiffbauers und den Arbeitnehmervertretern. Die am Freitag vollzogene Einigung sieht einen Interessenausgleich, Sozialplan und unbezahlte Überstunden vor.

Die Belegschaft habe sich verpflichtet, in den kommenden drei Jahren 1,5 Stunden pro Woche unentgeltlich zu arbeiten, um die Werft wirtschaftlich zu stabilisieren, erklärte der Rendsburger IG-Metall-Chef Dr. Martin Bitter auf Anfrage von shz.de. Die Gewerkschaft vertritt mehr als die Hälfte der Werftmitarbeiter bei Nobiskrug. Den Stellenabbau nannte Bitter „sehr bedauerlich“, aber am Ende der seit Juni geführten Verhandlungen unvermeidbar. „Wir haben lange um diese Arbeitsplätze gerungen. Aber vor dem Hintergrund, dass ursprünglich ein viel einschneidenderer Stellenabbau geplant war, mussten wir das akzeptieren.“ Bis zu 190 Stellen standen anfangs auf dem Spiel.

Auch Nobiskrug-Geschäftsführer Dr. Bertram Liebler zeigte sich zufrieden: „Wir sind überaus froh über das Verhandlungsergebnis“, wird er in einer schriftlichen Mitteilung zitiert. „Wir werden nur etwa halb so viele Stellen abbauen wie zunächst befürchtet. Wir freuen uns über jeden Mitarbeiter, den wir im Unternehmen halten können.“ Liebler lobte den außerordentlichen Einsatz der Belegschaft. Er bedankte sich für die Bereitschaft, für den Erhalt der Arbeitsplätze einen signifikanten Beitrag durch unentgeltliche Arbeitszeit zu leisten.

Den Mitarbeitern, die Nobiskrug verlassen müssen, können vorzeitig in den Ruhestand zu gehen oder sich in einer Transfergesellschaft weiter qualifizieren. Liebler betonte, dass er den Verlust jedes einzelnen Mitarbeiters sehr bedauere. „Diese Entscheidungen sind uns nicht leicht gefallen.“

Der Geschäftsführer kündigte überdies an, dass die Arbeiten am Lindenau-Standort in Kiel-Friedrichsort stark heruntergefahren und ab Mitte Januar 2019 vorläufig ausgesetzt werden. Den meisten der am Standort beschäftigten 19 Mitarbeiter habe man jedoch eine neue Aufgabe an den Standorten in Kiel oder Rendsburg anbieten können. Der Standort Kiel-Friedrichsort bleibe im Übrigen bestehen. „Wir suchen nach einem neuen, wirtschaftlich tragfähigen Nutzungskonzept. Mir ist es wichtig, dass wir eine Lösung finden, die nachhaltig ist“, sagte Liebler. Dazu führe man gerade intensive Gespräche, in die auch Vertreter von Stadt, Land und Bund eingebunden seien. Die Mietverträge mit den Unternehmen, die zurzeit Flächen, Hallen und Büroflächen auf dem Gelände der Lindenau-Werft gemietet haben, sollen Gültigkeit behalten.

Wie berichtet, will sich Nobiskrug in den kommenden Jahren ganz auf den Superyachtbau konzentrieren. Keine Perspektive mehr haben die Reparatur sowie die Überholung von Schiffen, das sogenannte Refit. Stahlrümpfe werden künftig nur noch bei der Schwesterwerft German Naval Yards Kiel produziert. Die Auftragsbücher sind gefüllt, bis 2021 sollen mehrere Superjachten fertiggestellt werden.