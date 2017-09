Osterrönfeld : 33 neue Plätze zum Schiffe-Gucken

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Frank Höfer

erstellt am 24.Sep.2017 | 17:30 Uhr

Acht Monate nach dem Baubeginn ist der neue Wohnmobilhafen am Kanalufer in Osterrönfeld gestern in Betrieb genommen worden. Kurz nach der offiziellen Einweihung rollten um 15 Uhr nach und nach 32 Reisemobile auf das Gelände neben dem Kanal-Café. Damit war am Ende nur noch eine Parzelle frei. Die Plätze in der Kolonne hatte der Eigentümer und Betreiber der Anlage, das Osterrönfelder Unternehmen „Spann...an“, zuvor auf seiner Facebook-Seite vergeben.

Der von der Familie Eichstedt geführte Reisemobil- und Caravan-Anbieter schraubt die Zahl der Stellplätze zwischen Breiholz und Groß Wittensee damit auf 250. Weitere 46 sollen auf Rendsburger Seite folgen. Die Eröffnung der Anlage neben dem Kreishafen verzögert sich bis zum kommenden Jahr. Hier treten die Eichstedts nur als Betreiber, nicht aber als Eigentümer auf. Die Fläche gehört der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises. Der Umbau beginnt im November, gleich nach dem SH Netz Cup.

Auch am Ufer schräg gegenüber mussten die Investoren Zeitverluste in Kauf nehmen. Weil die Baufirmen ausgelastet waren und man bewusst nur auf Unternehmen aus dem Großraum Rendsburg setzte, wurde der für den Sommer geplante Start nach hinten verschoben. Trotz dieser Hindernisse waren bei der Einweihung alle Seiten mit dem Ergebnis zufrieden. Firmenchef Bernd Eichstedt ging kurz auf die Beweggründe ein, in der eigenen Gemeinde nun auch touristisch aktiv zu werden. Nach dem von der Gemeinde Schacht-Audorf erzwungenen Ausstieg als Betreiber des dortigen Wohnmobilhafens „haben wir gemerkt, dass uns da was fehlt“, sagte er. Nur zweieinhalb Jahre seien seit Beginn der Planungen vergangen, nun wünsche er seinen Gästen beim Anblick der vorbeiziehenden Schiffe etwas „Träumerei und Fernweh“.

Bürgermeister Bernd Sienknecht lobte das Engagement der Familie ausdrücklich. „Die Gemeinde Osterrönfeld und mit Sicherheit auch die Region freuen sich, dass Sie hier investieren.“ 850 000 Euro steuern die Platzbesitzer zu dem Projekt bei, 150 000 Euro fließen über die Aktivregion aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, kurz „Eler“. Hinter dem Hauptgebäude des Kanal-Cafés entsteht zudem ein Gästehaus mit elf Zimmern und 24 Betten. In diesen Wochen werden die Grundmauern hochgezogen, die geplante Fertigstellung der festen Unterkünfte für Radfahrer und andere Urlauber ist im März kommenden Jahres.

Bis dahin dürfte sich der neue Anlaufpunkt für „WoMo“-Traveller nebenan herumgesprochen haben. Die Ver- und Entsorgungsstation und die Schranken am Eingang sind überdacht – ein seltener Luxus, den Wohnmobilisten zu schätzen wissen. Jeder Stellplatz ist fünf Meter breit und bis zu zehn Meter lang. Vor allem das seitliche Maß lässt bei weniger kompakten Reisemobilen kaum Entfaltungsmöglichkeiten zu. Die Tagesgebühr beträgt 16 Euro, Duschen kostet extra (ein Euro). Und der Blick auf den Kanal? Wer die Fracht- und Traumschiffe meilenweit auf sich zukommen sehen möchte, hat deutlich schlechtere Karten als in Sehestedt, Schacht-Audorf oder demnächst am Rendsburger Kreishafen.