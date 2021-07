Kampf gegen Corona : 320 Extra-Dosen Biontech für Impfzentrum Gettorf – Anmeldung ab sofort möglich

Verabreicht wird der Impfstoff am Montag und Dienstag der kommenden Woche. Vergeben werden die Termine am Telefon.

Gettorf | In der kommenden Woche stehen im Impfzentrum Gettorf 320 zusätzliche Dosen des Wirkstoffs von Biontech zur Verfügung. Die Anmeldung für die Termine ist ab sofort beim Bürgerservice des Kreises möglich. Sowohl am Montag, 19. Juli, als auch am Dienstag, 20. Juli, werden jeweils 160 Dosen verabreicht. Weiterlesen: Weitere 200 Impfdosen Johnson&Johnson...

