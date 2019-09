Handball-Landesliga Nord der Männer : 31:27 gegen Eider Harde II: Derbysieg für den Büdelsdorfer TSV

In der Landesliga Nord behielten die Handballer des Büdelsdorfer TSV mit 31:27 gegen Eider Harde II die Oberhand.

02. September 2019, 16:17 Uhr

Rendsburg | Mit einem torhungrigen Patrick Möller (15 Treffer) feierte der Büdelsdorfer TSV in der Handball-Landesliga Nord der Männer einen 31:27-Derbysieg gegen die HSG Eider Harde II.

Die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg II (21:23 bei der SG Bordesholm/Brügge) und der TSV Alt Duvenstedt (25:31 bei der SG Oeversee/Jarplund-Weding) verspielten jeweils Führungen zur Pause.

Bordesholm/Brügge – Schülp/W’feld/RD II 23:21 (8:14)

Kurz nach Spielschluss war Detlef Horst noch zu keiner Stellungnahme fähig. Die intensiven 60 Minuten zuvor, in denen sein Team leichtfertig zwei Punkte aus der Hand gegeben hatte, musste der HSG-Coach erst einmal verarbeiten. „Das war ärgerlich und unnötig. 30 Minuten haben wir toll gespielt, 30 Minuten leider nicht“, resümierte Horst mit dem nötigen Abstand.

Zur Pause hatten die Gäste alle Trümpfe in der Hand, Saisonsieg Nummer 2 war zum Greifen nah. „Die Abwehr stand, die Torhüterleistung war gut und wir haben unsere Angriffe sicher abgeschlossen“, berichtete Horst. So ging es mit einer Sechs-Tore-Führung in die Kabine. Doch mit dem Wiederanpfiff kippte die Partie. Die Gäste trafen im Angriff nun zu oft falsche Entscheidungen und orientierten sich nach Ballverlusten und Fehlwürfen nicht schnell genug zurück.

„Bordesholm hat uns mit seiner zweiten Welle überrannt“, sagte Horst. Tor um Tor holten die Hausherren auf und übernahmen beim 21:20 in der 58. Minute erstmals überhaupt die Führung. Zwar egalisierte Paul Bernhardt noch einmal zum 21:21, doch Bordesholms Fabian Kühtz und Asmus Komischke sorgten mit ihren Treffern zum 23:21-Endstand für Frust im HSG-Lager. „So ist leider der Sport. Aber wir nehmen mit, dass wir in dieser Liga mithalten können“, meinte Horst abschließend.

Tore für die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg II: Olf (6), Bernhardt (5), Wilke (4/4), Lindhorst (2), Marxen (2), Hansen (1), Risbjerg (1).

Büdelsdorfer TSV – HSG Eider Harde II 31:27 (13:13)

Hatten die Rendsburger Teams zum Saisonstart allesamt Siege gefeiert, wollte der BTSV bei seinem verspäteten Aufgalopp ebenfalls erfolgreich sein. Und das klappte, weil mit Lennart Buhmann ein Torwart zwischen den Pfosten stand, der von Trainer Finn Reick als „Garant für den Sieg“ betitelt wurde.

„Ich konnte zwar drei Torleute aufbieten, aber keiner hat gezündet. Wir haben das Torhüter-Duell klar verloren“, stimmte auch auch Gästecoach Thore Kuhrt zu, zumal Büdelsdorfs Keeper Mirco Schmitt bei seinem einzigen Auftritt sofort einen Siebenmeter entschärfte.

Nach ausgeglichener erster Halbzeit (13:13) mit wechselnden Führungen zog der BTSV auf fünf Tore weg (22:17, 39.). Insbesondere Patrick Möller traf nach Aussage von Reick „aus allen Lagen“ und hatte mit seinen 15 Toren maßgeblichen Anteil am Heimsieg. Speziell das 25:23 (49.) von Möller hob der BTSV-Trainer hervor, als Tjorben Bittrich zuvor einen abprallenden Ball aus dem Kreis gefischt hatte. „Wenn wir den Ball nicht bekommen und im Gegenzug den Ausgleich kassieren, geht das Spiel vielleicht anders aus“, sagte Reick.

Beim 27:23 von Jan Wilhelm (51.) stellte der routinierte Gastgeber die Weichen endgültig auf Sieg. „Der BTSV hat mehr investiert und völlig zurecht gewonnen. Unser Problem waren vielleicht die beiden Testspielsiege in der Vorbereitung gegen Büdelsdorf. Wir haben das Spiel vielleicht zu leicht genommen. Es hatte auch nie Derby-Charakter“, sagte Kuhrt, der Philipp Henrich noch an das Oberligateam abgegeben hat.

Tore für den Büdelsdorfer TSV: Möller (15/4), Froese (6), Bittrich (5), Ewert (2), Wilhelm (2), Kohnagel (1).

Tore für die HSG Eider Harde II: Feige (9/2), Oeltjen (6), Stanszus (4), Kock (4), Jöns (2), Gauda (1), Petersen (1).

SG Oeversee/Jarplund – TSV Alt Duvenstedt 31:25 (10:14)

Die Phrase passt: Nach dem Kantersieg gegen den TSV Westerland (34:19) sind die Alt Duvenstedter hart auf dem Landesligaboden gelandet. „Unfassbar“, kommentierte Trainer Thomas Carstensen ob der „absolut unnötigen Niederlage“.

40 Minuten habe sein Team alles im Griff gehabt, so Carstensen. Zur Pause waren die Gastgeber mit dem 10:14 noch gut bedient, beim 19:15 (39.) war die Gästewelt immer noch in Ordnung. Doch dann brachen alle Dämme, weil sich die Alt Duvenstedter mit anderen Dingen beschäftigten als mit ihrem Spiel. Die Folge: Ein 1:8 innerhalb von vier Minuten bedeuteten ein 20:23, ein weiteres 0:5 von 22:24 (49.) auf 22:29 (56.) machten die Niederlage perfekt.

Frank Maukel kassierte nach einem „unnötigen Foul“ (Carstensen) die Rote Karte (42.). „Mir und meinen Jungs ist das Spiel aus der Hand geglitten. In der Deckung sind wir auseinander gefallen“, haderte Carstensen, der zumindest Christopher Kühl von seiner Kritik aussparte. Passend zum gebrauchten Tag: Jan Claußen riss sich bereits im zweiten Angriff die Bänder im Sprunggelenk.

Tore für den TSV Alt Duvenstedt: Kalbus (7/1), Kühl (6), Seehase (3), Wommelsdorf (3), Moch (2), Müller (1), Maukel (1), Kossek (1), Masermann (1).