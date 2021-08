Von Oldtimer bis Maishäcksler : Restlos ausverkauft: Über 150 Landmaschinen beim 3. Wohlder Trecker-Kino

Bei der dritten Ausgabe auf dem Sportplatz in Wohlde gab es wieder eine Steigerung der Teilnehmerzahl. Die Organisatoren zeigten sich begeistert von der Resonanz.

Wohlde | Dicht an dicht drängten sich die Landmaschinen am Sonnabend auf dem Sportplatz. Und so konnten die Veranstalter des Wohlder Trecker-Kinos vermelden: ausverkauft! Wie bereits 2019 gab es auch in diesem Jahr bei der dritten Ausgabe der Veranstaltung wieder eine Steigerung bei den teilnehmenden Fahrzeugen und den Besucherzahlen. Auch interessant: Nach...

