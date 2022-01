3. Handball-Liga der Frauen : 28:31 beim TSV Wattenbek: Schwächephase kostet HG OKT Auswärtssieg im Derby

Innerhalb von acht Minuten wurde aus einem 16:14 ein 16:20-Rückstand, den das Team von Trainer Sebastian Schräbler nicht mehr aufholen konnte. Bitter für OKT: Eine Spielerin verletzte sich womöglich schwer am Knie.

Bordesholm | Trainer Sebastian Schräbler würde sich wahrscheinlich am liebsten an den Schneidetisch setzen. Dort würde er das Video des Spiels seiner HG OKT beim TSV Wattenbek einlegen und die Minuten 30 bis 38 herausschneiden. Und dann weg damit, ganz nach unten in den Mülleimer. Weiterlesen: HG OKT will sich für Hinrunden-Niederlage beim TSV Wattenbek revanch...

