3. Handball-Liga der Männer : Tolle Aufholjagd ohne Happy End: HSG Eider Harde mit Dämpfer in Abstiegsrunde

Die ESG Gensungen/Felsberg entpuppte sich als Party-Crasher. Am 39. Geburtstag von Hohns Trainer Matthias Hinrichsen entführten die Nordhessen zwei wichtige Punkte aus der Werner-Kuhrt-Halle.

Hohn | Das hätte nicht passieren dürfen. In eigener Halle – so der Plan der Handballer der HSG Eider Harde – sollte der Traum vom Klassenverbleib in der 3. Liga wahrgemacht werden. Dieser Plan wurde durchkreuzt von der ESG Gensungen/Felsberg, die den Gastgebern mit dem 33:29 (18:13)-Auswärtssieg ein Schnippchen schlug. Weiterlesen: Jetzt zählt jedes Spiel...

