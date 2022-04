3. Handball-Liga der Männer : Abstiegsangst geht um: Eider Harde steht in Cloppenburg unter großem Erfolgsdruck

In der so genannten Klassenverbleibsgruppe zählt für das Team von Trainer Matthias Hinrichsen beim punktlosen TV von 1892 nur ein Sieg. Dabei hofft die HSG auf lautstarken Fan-Support.

Hohn | Das nächste Endspiel um den Klassenerhalt steht an für die Drittliga-Handballer der HSG Eider Harde. Am Samstag (9. April) reist die Mannschaft von Trainer Matthias Hinrichsen zum TV Cloppenburg von 1892 ins Oldenburger Münsterland. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Weiterlesen: Tolle Aufholjagd ohne Happy End: HSG Eider Harde mit Dämpfer in Abstiegsrunde ...

