3. Handball-Liga der Männer : Torflut beim Letzten: HSG Eider Harde lässt es in Cloppenburg krachen

Trainer Matthias Hinrichsen zeigte sich nach dem Kantersieg beim Tabellenletzten der Klassenverbleibsgruppe II restlos begeistert von seinen Mannen. Die mitgereisten Hohner Fans feierten lautstark.

Cloppenburg | Die Handballer der HSG Eider Harde bleiben im Rennen um den Klassenerhalt in der 3. Liga. Mit einem restlos überzeugenden 42:33 (19:14)-Auswärtssieg beim chancenlosen TV Cloppenburg sicherte sich die Mannschaft von Trainer Matthias Hinrichsen die Punkte Nummer 3 und 4 in der Klassenverbleibsgruppe II. Weiterlesen: Abstiegsangst: HSG Eider Harde in ...

