3. Handball-Liga der Männer : HSG Eider Harde kassiert 24:32-Niederlage bei Mecklenburger Stieren

Bereits zur Pause liegen die Gäste aussichtslos zurück. Eider Hardes Trainer Matthias Hinrichsen geht nach dem Abpfiff mit seiner Mannschaft hart ins Gericht.

Schwerin | Nach dem Abpfiff wollte Matthias Hinrichsen einfach nur weg. So schnell wie möglich die Erich-Kästner-Sporthalle in Schwerin verlassen, wo seine Mannschaft in den vorangegangenen 60 Minuten nach seinen Worten eine „nicht drittligataugliche Leistung“ gezeigt und bei den Mecklenburger Stieren eine 24:32 (12:20)-Niederlage kassiert hatte. Weiterlesen:...

