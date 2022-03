3. Handball-Liga der Männer : Jetzt zählt jedes Spiel: So startet die HSG Eider Harde in die Abstiegsrunde

Sechs Spiele entscheiden, ob die Hohner Ballwerfer auch in der nächsten Saison in der 3. Liga spielen. In der so genannten Klassenverbleibsgruppe trifft die Mannschaft von Matthias Hinrichsen auf ein Team aus Nordhessen.

Hohn | Es wird ernst für die Drittliga-Handballer der HSG Eider Harde. Am Samstag (26. März, 19.15 Uhr) beginnt die Abstiegsrunde. Dann zählt im Gegensatz zur Hauptrunde jedes der noch verbleibenden sechs Spiele, um den Klassenverbleib zu schaffen. Weiterlesen: Trainerfrage beantwortet, Jugendkonzept steht: So plant die HSG Eider Harde ihre Zukunft Los...

