3. Handball-Liga der Männer : Corona-Alarm bei der HSG Eider Harde vor dem Gastspiel bei der HSG Ostsee

Drei Spieler und Trainer Matthias Hinrichsen werden am Freitagabend beim Landesderby ebenso fehlen wie die Fans der Hohner Ballwerfer, die in der Ostholsteinhalle in Grömitz nicht zugelassen sind.

Hohn | Das kommt mit Ansage. Es dürfte kaum noch jemanden überraschen, dass das Corona-Virus auch Auswirkungen auf die Aufstellung des Handball-Drittligisten HSG Eider Harde hat. Auf und neben dem Platz. Drei Spieler – Stand Donnerstag – müssen im Derby am Freitagabend bei der HSG Ostsee (20 Uhr, keine Gästefans zugelassen) Corona-bedingt passen. Weite...

