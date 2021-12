3. Handball-Liga der Frauen : 43:27 gegen SV Werder Bremen II: HG OKT fegt das Tabellenschlusslicht vom Hallenparkett

Trotz personeller Probleme fuhr das Team von Coach Sebastian Schräbler einen lockeren Pflichtsieg ein. Neben den treffsicheren Inra Krück und Jule Krack steuerte die überragende Josefine Lüthje elf Tore bei.

Owschlag | Auch mal schön, so ein Kantersieg in der 3. Handball-Liga der Frauen. Gegen das Tabellenschlusslicht SV Werder Bremen II konnte die HG OKT auftrumpfen. Trotz personeller Sorgen im Vorfeld gewann das Team von Trainer Sebastian Schräbler deutlich mit 43:27 (20:12). Weiterlesen: Werder Bremen II zu Gast in Owschlag: Für OKT zählt gegen das Schlusslich...

