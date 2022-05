3. Handball-Liga der Frauen : HG OKT schlägt Meißen/Riesa und hat nun ein „Endspiel um den Klassenerhalt“ in Berlin

Das Team von Sebastian Schräbler zeigt gegen das Schlusslicht, dass es unbedingt die Klasse halten will. Nach 60 Minuten hat OKT doppelt so viele Tore geworfen wie der Gegner. Am kommenden Samstag geht es um alles.

Owschlag | Die HG OKT hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga der Frauen ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Trainer Sebastian Schräbler schlug am Samstag in eigener Halle die SG Meißen/Riesa mit 42:21 (22:9) und hat sich nun ein „Endspiel“ um den Ligaverbleib am kommenden Samstag (17 Uhr) beim Berliner TSC erkämpft. Weiterlesen: Heimsi...

