3. Handball-Liga der Frauen : 34:29 gegen SFN Vechta: HG OKT verabschiedet sich mit Sieg in die Weihnachtspause

Das Team von Trainer Sebastian Schräbler revanchiert sich für die 25:27-Niederlage im Hinspiel. Eine Spielerin der HG OKT sticht dabei hervor.

Owschlag | Ruhe und Zufriedenheit – diese weihnachtlichen Ziele erfüllten sich die Drittliga-Handballerinnen der HG OKT bereits zwei Wochen vor dem Fest. Im letzten Spiel des Jahres gewannen sie am Samstag mit 34:29 (16:11) gegen die SFN Vechta. Weiterlesen: HG OKT will sich gegen SFN Vechta für Hinspielniederlage revanchieren Was vorher ein Wunsch war, er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.