3. Handball-Liga der Männer : Heiß auf den Stralsunder HV: Erstes Endspiel um den Klassenerhalt für HSG Eider Harde

Drei Wochen nach der 22:41-Klatsche beim VfL Potsdam geht es für Eider Harde wieder gegen einen Gegner auf Augenhöhe. HSG-Trainer Matthias Hinrichsen war in den vergangenen Tagen vor allem als Mentalcoach gefordert.

Hohn | Wie haben die Drittliga-Handballer der HSG Eider Harde die ernüchternde 22:41-Klatsche in Potsdam verdaut? 21 Tage liegen zwischen der überdeutlichen, aber kaum überraschenden Niederlage bei den Randberlinern und der Partie am Sonntag beim Stralsunder HV (16 Uhr). Weiterlesen: Nach 14:16 noch 22:41 – HSG Eider Harde schwinden nach der Pause in Pots...

