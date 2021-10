3. Handball-Liga der Männer : Überraschung möglich: HSG Eider Harde am Freitag bei der BG Hamburg Barmbek gefordert

Im Duell des Tabellenvierten gegen den Fünften kommt es zum Trainerduell, die sich beide gut kennen. Matthias Hinrichsen und Tobias Skerka haben zusammen beim VfL Bad Schwartau gespielt.

Hohn | Dass am Freitagabend in Hamburg der Tabellenvierte den Fünften in der 3. Handball-Liga der Männer empfängt, hätte vor dem Saisonstart kaum ein Kenner der Szene getippt. Weiterlesen: 28:28 gegen HSG Ostsee – Siebenmeter-Schwäche kostet HSG Eider Harde den Sieg Sowohl die HG Hamburg Barmbek (4., 6:4 Punkte) als auch die HSG Eider Harde (5./5:5) sc...

