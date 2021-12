3. Handball-Liga der Männer : Hohe Hürde für HSG Eider Harde: Hinrichsen-Team empfängt den Tabellenzweiten TSV Altenholz

Nach zuletzt drei Auswärtsniederlagen am Stück wollen die Eider-Handballer in eigener Halle den Negativlauf stoppen. Große Hoffnungen setzen sie in ihre Fans. Maximal 380 Zuschauer sind zugelassen, es gilt die 2G-Regel.

Hohn | Kann die HSG Eider Harde den Negativtrend stoppen? Nach drei deutlichen Auswärtsniederlagen in Folge wollen die Drittliga-Handballer in eigener Halle endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Die Aufgabe könnte aber kaum schwieriger sein. Freitagabend (20.30 Uhr) gastiert der Tabellenzweite TSV Altenholz zum Derby in der Werner-Kuhrt-Halle. Weiter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.