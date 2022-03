3. Handball-Liga der Männer : Personalnot bei Eider Harde: Die A-Jugendlichen sollen es gegen den Stralsunder HV richten

Corona und Verletzungen: HSG-Trainer Matthias Hinrichsen gehen vor dem letzten Spiel seines Teams in der Hauptrunde am Samstag (12. März) die Spieler aus. Auf einen Akteur muss er in der kommenden Saison ganz verzichten.

Hohn | Zum Abschluss der Hauptrunde in der 3. Liga empfangen die Handballer der HSG Eider Harde am Sonnabend den Stralsunder HV (19.15 Uhr) in der Hohner Werner-Kuhrt-Halle. Ein Spiel, auf das die Kontrahenten aus gänzlich unterschiedlichen Perspektiven schauen. Weiterlesen: Lob von Star-Coach Bob Hanning: Eider Harde verpasst gegen Potsdam nur knapp die ...

