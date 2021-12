3. Handball-Liga der Frauen : HG OKT will sich gegen SFN Vechta für Hinspielniederlage revanchieren

Mit einem Sieg am Samstag (11. Dezember) könnte die HG OKT bis auf einen Punkt an den Gegner heranrücken. Das Hinspiel in Vechta verlor das Team von Trainer Sebastian Schräbler unglücklich mit 25:27.

Owschlag | Man mag es kaum glauben, aber am Wochenende startet in der 3. Handball-Liga der Frauen bereits die Rückrunde, ohne dass der Spielbetrieb aufgrund der hohen Infektionszahlen bislang nennenswert eingeschränkt worden ist. Weiterlesen: Klares Saisonziel: Personell runderneuerte HG OKT will Abstiegsrunde vermeiden Die HG OKT steht vergleichsweise gut...

