3. Handball-Liga der Frauen : Nach 25:32 im Hinspiel – HG OKT will es bei der HSG Mönkeberg-Schönkirchen besser machen

Das Team von Trainer Sebastian Schräbler muss am Donnerstag zum Tabellenvierten. Zuletzt blieb OKT dreimal in Folge unbesiegt. Auch in Mönkeberg glaubt Schräbler an eine Siegchance.

Owschlag | Schlag auf Schlag geht es für die Handballerinnen der HG OKT in der 3. Liga weiter. Nach dem Heimsieg gegen den SC Alstertal-Langenhorn (28:24) am vergangenen Samstag steht am Donnerstag (20.30 Uhr) das Spiel bei der HSG Mönkeberg-Schönkirchen auf dem Programm. Weiterlesen: 28:24 gegen SC Alstertal-Langenhagen: HG OKT setzt ihren Höhenflug fort ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.