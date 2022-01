3. Handball-Liga der Frauen : HG OKT kämpft vor dem Duell gegen Buxtehuder Bundesliga-Reserve mit Personalproblemen

Auf ein Trio muss das Team von Trainer Sebastian Schräbler am Samstag in der neuen Owschlager Sporthalle gegen den Tabellenvierten verzichten. Mehr noch: Zwei Spielerinnen müssen wohl operiert werden.

Owschlag | An das Hinspiel gegen den Buxtehuder SV II haben die Drittliga-Handballerinnen der HG OKT nicht die besten Erinnerungen. Mit dem 18:36 am 18. September vergangenen Jahres kassierte das Team von Trainer Sebastian Schräbler seine bislang höchste Niederlage der laufenden Saison. Zu dem damaligen Zeitpunkt war es die dritte Pleite im dritten Spiel – der Fehlstart war perfekt. Weiterlesen: Erst Stau, dann sportliche Prügel: HG OKT verliert beim Buxtehuder SV II mit 18:36 Und doch hatte die Partie für Tara Richter etwas Gutes. Das junge Talent aus Harrislee erzielte ihre ersten beiden Tore für die HG, obwohl sie nicht einmal in der offiziellen Aufstellung von damals auftaucht. Im Spielverlauf sind ihre Treffer allerdings vermerkt. Das Rückspiel am Samstag (17.30 Uhr, Owschlag) gegen die Buxtehuder Bundesliga-Reserve wird sie allerdings verpassen. Weiterlesen: 28:31 beim TSV Wattenbek: Schwächephase kostet HG OKT Auswärtssieg im Derby Und nicht nur die Partie. Nach einer längerfristigen Fußverletzung traute sie sich am vergangenen Wochenende gegen Wattenbek wieder auf das Parkett und verletzte sich am Knie. „Es sieht nach einem Kreuzbandriss aus“, sagt Schräbler. Hansen droht Fuß-OP Die Horrornachricht für jede Spielerin und jeden Spieler. Außerdem ergab sich in dieser Woche, dass auch Janine Hansen operiert werden muss. Eine MRT-Untersuchung ihres Fußes brachte Gewissheit. Wir probieren Sarah Greinke zu überreden, auszuhelfen. Mehr Ausfälle kann sich die HG eigentlich gar nicht erlauben. In der jetzigen Situation kann es aber schnell gehen, wenn jemand im Team erkrankt. Die Europameisterschaft der Männer in Ungarn und der Slowakei lässt grüßen Auch Josefine Lüthje fehlt Gegen Buxtehude fehlt zusätzlich Kreisläuferin Josefine Lüthje wegen eines Uni-Seminars in Düsseldorf. „Wir probieren Sarah Greinke zu überreden, auszuhelfen“, verrät Schräbler. Sie soll die Position am Kreis einnehmen. Es wird darauf ankommen, Buxtehude in den Positionsangriff zu zwingen. Bei so vielen personellen Sorgen stehen die Gedanken daran, wie die Hinspielklatsche verhindert werden soll, fast hinten an. „An einem guten Tag können wir gewinnen, wenn wir als Team vieles richtig machen“, glaubt Schräbler. Dazu gehöre es, den Gegner nicht zu Tempogegenstößen einzuladen, indem der eigene Angriff keine Bälle verliert. „Es wird darauf ankommen, Buxtehude in den Positionsangriff zu zwingen“, sagt der OKT-Trainer. ...

