3. Handball-Liga der Frauen : Trotz Personalsorgen: HG OKT hofft beim TV Oyten auf ersten Sieg in 2022

Das Team von Trainer Sebastian Schräbler kassierte in diesem Jahr bislang zwei Niederlagen. Eine dritte in Folge will der Tabellenneunten mit aller Kraft verhindern. Mut macht das erfolgreiche Hinspiel.

Owschlag | Die Handballerinnen der HG OKT sind mit zwei Niederlagen nach einer 41-tägigen Weihnachtspause ins Jahr 2022 gestartet. Dem 28:31 beim TSV Wattenbek folgte für das Team von Trainer Sebastian Schräbler am vergangenen Wochenende ein klares 22:35 gegen die Bundesligareserve des Buxtehuder SV. Am Sonntag (14.30 Uhr) geht es nun zum Tabellenelften TV...

