3. Handball-Liga der Frauen : Darum geht die HG OKT mit viel Wut im Bauch ins erste Spiel um den Klassenerhalt

20 Spiele hatte das Team von Sebastian Schräbler in der Vorrunde absolviert, doch gerade einmal zwei Punkte nimmt die HG mit in die „Klassenverbleibsrunde“. Am Samstag (30. April) kommt der Thüringer HC II nach Owschlag.

Owschlag

