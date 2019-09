Fussball : 3:2 in der Nachspielzeit: Sachau lässt Bargstedt in Marne jubeln

Mit dem 3:2 beim Marner TV feierte der TuS Bargstedt seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Verbandsliga West.

01. September 2019, 15:44 Uhr

Rendsburg | Sechster Anlauf, erster Sieg. Der TuS Bargstedt feierte mit einem späten Treffer von Daniel Sachau mit 3:2 beim Marner TV den Premierenerfolg in der Fußball-Verbandsliga West. Der TuS Nortorf konnte den Siegeszug des Tabellenführers SG Geest 05 beim 1:2 nicht stoppen, währen der SV Grün-Weiß Todenbüttel beim SV Henstedt-Ulzburg ein 0:6 kassierte.

SV Henstedt-Ulzburg – Grün-Weiß Todenbüttel 6:0 (3:0)

Mit dem halben Duzend waren die Gäste noch gut bedient. GWT-Coach Adrian Königsmann zollte dem bärenstarken Gegner Respekt: „Klasse Mannschaft, die uns in allen Belangen überlegen war und sicherlich eine der Topfavoriten auf den Titel sein wird.“ Eine Viertelstunde hielten die Gäste gut mit und hätten durch Christian Sievers gar in Führung gehen können. Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf. Ole Schneemann traf per Elfmeter (20.). Königsmann: „Da haben wir momentan kein Glück. Jede 50:50-Entscheidung wird derzeit leider gegen uns entschieden.“ Sven Günther legte drei Minuten später nach. Mit Schneemanns 3:0 (43.) war die Partie entschieden. Die Gäste nahmen sich in der Pause noch einiges vor und wurden mit drei Gegentoren binnen vier Minuten überrollt. „Wir wussten gar nicht, wie uns geschah“, sagte Königsmann, der noch zwei HU-Aluminiumtreffer registrierte. „Abhaken, aufarbeiten und die kommende Woche auf das wichtige Spiel gegen Padenstedt konzentrieren“, sagte Königsmann.



Todenbüttel: Wiegers – C. Breiholz, Sievers (46. Al Hari), Struve, Petersen, Marten Reimers, O. Hansen (76. Lehmpfuhl), Backenhaus, T. Breiholz, B. Hansen, Böge.

Schiedsrichter: Röpke (TSV Altenholz). – Zuschauer: 60.

Tore:1:0 Schneemann (20., FE), 2:0 Günther (23.), 3:0 Scheemann (43.), 4:0 Behrmann (50.), 5:0 Zimmermann (52.), 6:0 Scheemann (54.).





SG Geest 05 – TuS Nortorf 2:1 (2:0)

„Diese Niederlage fühlt sich irgendwie nicht gut an. Wir waren schwach. Es ärgert mich maßlos, dass Geest eine absolute Durchschnittsleistung gegen uns genügt hat“, machte Nortorfs Coach Fabian Doege aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Der Gastgeber aus Dithmarschen agierte im Stile einer Spitzenmannschaft. Luca Hahn nutzte den ersten Fehler in der TuS-Defensive zum 1:0 (11.). Kurze Zeit später wurde Alexander Gerst im Strafraum zu Fall gebracht, der Pfiff blieb allerdings aus. „Eine 50:50 Entscheidung“, befand Doege. Bei brütender Sommerhitze genossen die 22 Akteure eine Trinkpause. Mit der nötigen Frische erhöhte Jan-Martin Kuhrt. „Da haben wir komplett geschlafen“, haderte Doege. Zwar verkürzte Marvin Sievertsen nach einer Stunde auf 1:2, doch klare Torchancen konnte sich der TuS nicht mehr erarbeiten. Zudem haderten die Gäste mit Schiedsrichter Jacob Suehl (TSV Rantrum). In der 73. Minute wurde Sievertsen elfmeterreif gestoppt, doch der Pfiff blieb abermals aus. „Klarer geht es nicht. Wenn der erste Elfmeter nicht gegeben wird, ist das noch nachvollziehbar, aber diese Szene war glasklar“, echauffierte sich Doege, sagte aber: „Das Remis wäre nicht in Ordnung gegangen, weil wir dazu heute einfach zu schlecht Fußball gespielt haben.“



TuS Nortorf: Jakubzik – Schwartz (66. Scherbarth), Behrens, T. Doege, S. Fuhrmann – Butenschön, Lamprecht (61. Bracker), Jürgensen – J. Fuhrmann, Sievertsen, Gerst (61. Klösel).

Schiedsrichter: Suehl (TSV Rantrum). – Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Hahn (11.), 2:0 Kuhrt (29.), 2:1 Sievertsen (63.).





Marner TV – TuS Bargstedt 2:3 (0:0)

„Wir waren einfach mal dran, uns für die Leistungen der Vorwochen zu belohnen. Dass das jetzt sogar nach einem 0:2-Rückstand geklappt hat, zeugt von der guten Moral der Truppe“, freute sich TuS-Coach Guido Wieck. Die Gäste, die personell gebeutelt antraten und während des Spiels auch noch die Ausfälle von Janik Horst und Marvin Schön wegstecken mussten, traten couragiert auf. Doch es sah alles nach der fünften Saisonpleite aus. Neben den beiden Verletzten – Horst musste sogar noch mit einer Gesichtverletzung ins Krankenhaus – kassierte der TuS per Doppelschlag ein 0:2 (60., 62.). „Super, wie wir danach zurückgekommen sind und gefightet haben“, sagte Wieck. Daniel Sachau (75.) und Markus Wieben (79.) egalisierten. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, da sorgte Torjäger Daniel Sachau für den erlösenden und viel umjubelten Treffer zum ersten Saisonsieg der Rot-Weißen. „Das gibt uns Ruhe und Sicherheit. Wir hatten oftmals in dieser Saison kein Glück. Dieses Mal hatten wir es auf unserer Seite“, resümierte Wieck.



TuS Bargstedt: Wettern – Streubichen, Völter, Schön (46. Buchholz), S. Delfs – Augustyniak, Wieben, Ecberger (86. Feilbach), Horst (28. Sienknecht) – Döring, Sachau.

Schiedsrichter: Arnoldt (TSV Kattendorf). – Zuschauer: 80.

Tore: 1:0, 2:0 (60.,62. Büyükdere), 1:2 Sachau (75.), 2:2 Wieben (79.), 2:3 Sachau (90.+1.).