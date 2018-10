Fussball : 3:1 – Sechster Sieg für Bredenbek

In der Fußball-Kreisklasse A verkürzt der SSV Bredenbek nach einem 3:1-Erfolg in Eckernförde den Rückstand auf Tabellenführer Barkelsby.

von shz.de

01. Oktober 2018, 17:31 Uhr

Der SSV Bredenbek siegte in der Fußball-Kreisklasse A Mitte-Nord beim Eckernförder SV III mit 3:1 und verkürzte den Rückstand auf den Barkelsbyer SV. Der Spitzenreiter ließ erstmals Punkte liegen und musste sich gegen den TSV Borgstedt mit einem 1:1 begnügen. In der West-Staffel blieb der FC Fockbek II mit dem 3:2-Auswärtssieg beim SSV Hennstedt zum fünften Mal in Folge unbesiegt. Bereits am Dienstagabend (19.30 Uhr) müssen die Fockbeker beim SHFV-Cup „Meister der Meister“ zu Hause gegen den Ostroher SC ran.

Staffel West

SG Eiderstedt II – FT Eintracht Rendsburg 3:4 (0:2)

Nach dem Derbysieg über Borussia Rendsburg gelang der Elf von Sebastian Ross der zweite Saisonerfolg hintereinander. Zufrieden zeigte sich der FT-Coach aber nur bedingt: „Ich würde als Trainer gerne mal ein Zu-Null-Spiel meiner Elf sehen.“ Die Offensivabteilung der Eintracht musste so Schwerstarbeit verrichten, um den Dreier zu sichern. Ganz von Kritik ausnehmen wollte Ross seinen Angriff aber auch nicht: „Wir machen zu wenig aus unseren Möglichkeiten.“ Doch auf Torjäger Robin Grell war erneut Verlass.

Tore: 0:1, 0:2 Grell (6., 32.), 1:2 Harms (54.), 1:3 Bruhn (77.), 2:3 Peters (87.), 2:4 Grell (90., FE), 3:4 Harms (90.+3).

SSV Hennstedt – FC Fockbek II 2:3 (1:2)

„Gemessen an den Spielanteilen hätten wir auch ein Unentschieden zufrieden mitgenommen“, sagte Fockbeks Coach Marten Vollrath. Die Gäste gingen schon nach sechs Minuten durch Dolph-Fynn John in Führung, ehe Fockbeks Bester, Mohmad Quasem Husein, sogar auf 2:0 erhöhte. „Wir haben uns das Leben jedoch selbst schwer gemacht, weil wir uns immer wieder Schwächephasen erlaubt haben“, monierte Vollrath. So benötigte sein Team mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 einen Wachrüttler und nach dem 2:3 auch eine Menge Glück, um letztlich als Sieger vom Feld gehen zu können.

Tore: 0:1 John (6.), 0:2 Husein (19.), 1:2 Joerend (36.), 1:3 Husein (69.), 2:3 Seebrandt (71.).

TSV GH Lütjenwestedt – SG Eider 2:2 (0:2)

Der TSV zeigte sich vor der Pause völlig von der Rolle. „Das war einfach unterirdisch“, ging Betreuer Florian Fölster mit seinen Jungs hart ins Gericht. Die Gäste dominierten mit einer hohen Lauf- und Kampfbereitschaft fast nach Belieben. „Wir können uns bei unserem Keeper bedanken, dass wir beim Halbzeitpfiff nur mit 0:2 zurücklagen“, lobte Fölster Schlussmann Lars-Helge Krey. Ohne spielerisch zu überzeugen, sorgte Bennet Poehls mit seinem achten Saisontreffer für das Remis.

Tore: 0:1 Lemm (18.), 0:2 Brammer (41.), 1:2 Hadenfeldt (78.), 2:2 Poehls (86.).

Gelb-Rote Karte: Habermann (60., wdh. Foulspiel, SG).

Rote Karte: Andy Wendt (62., grobes Foulspiel, TSV).

Staffel Mitte-Nord

Eckernförder SV III – SSV Bredenbek 1:3 (1:1)

Dass der personell arg gebeutelte ESV diese Partie nicht gewonnen hat, hatte er sich selbst zuzuschreiben: „Ein geschenkter Sieg, denn gerade in der Phase um unseren Führungstreffer vergaben wir einige Hochkaräter“, ärgerte sich Coach Jan Retzlaff. So aber holte man die Gäste nach dem 1:0 durch zwei individuelle Fehler kurz vor und nach der Pause zurück ins Boot. „Leider ließ ESV-Liga-Trainer Maik Haberlag ab der 60. Minute konditionell stark nach, sonst wäre eine Wende immer noch möglich gewesen“, hatte Retzlaff seinen Humor nicht verloren.

Tore: 1:0 Mohammad (30.), 1:1 Kleyer (40.), 1:2 Perez (48.), 1:3 Kriesten (58.).

Barkelsbyer SV – TSV Borgstedt 1:1 (0:1)

Die makellose Bilanz des Aufsteigers bekam einen ersten Kratzer. „Wir haben dieses Spiel völlig zurecht nicht gewonnen, denn wir lieferten eine grottenschlechte Leistung ab“, kritisierte BSV-Trainer Kay Petke. Die Gäste machten hingegen das Beste aus ihren Möglichkeiten und gingen nach gut einer halben Stunde nicht einmal unverdient durch Bastian Kaminski in Führung. Hannes Schoene-Warnefeld glich nach Pass von Ben Muth vier Minuten später aus. „Wir hatten uns dann für die zweite Halbzeit einiges vorgenommen, doch wir kehrten schnell in den alten Trott zurück“, sprach Petke von einer ideenlosen Vorstellung seines Teams.

Tore: 0:1 Kaminski (35.), 1:1 Schoene-Warnefeld (39.).

TSV Melsdorf – Brekendorfer TSV 4:2 (3:1)

Die Partie in Melsdorf stand für den Aufsteiger unter keinen guten Vorzeichen, denn Trainer Andy Sakowski musste kurzfristig gleich drei Spieler aus der ersten Elf ersetzen. „Wir wollten deshalb zunächst tiefer und kompakter stehen als wir es gewohnt sind“, meinte Sakowski, der seine Mannschaft eine halbe Stunde – beim Stand von 1:1 – auf einem guten Weg sah. Das 3:1 für die Hausherren (43.) wertete er aber schon als Genickbruch, auch weil vom Schiedsrichter zu Beginn der zweiten Halbzeit ein klares Handspiel im gegnerischen Strafraum übersehen wurde, so der Coach. „Beim 4:1 haben wir gepennt, da war es dann endgültig gelaufen“, konstatierte Sakowski trotz des Kopfballtreffers zum 4:2 von Andreas Lund.

Tore: 1:0 Irmak (10.), 1:1 Sönke Schröder (15.), 2:1 Irmak (31.), 3:1, 4:1 Trepca (43., 58.), 4:2 Lund(67.).