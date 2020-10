Fussball-Landesliga Mitte : 3:0 – Osterrönfelder TSV siegt gegen TuS Jevenstedt dank später Treffer

Der MTSV Hohenwestedt muss sich beim heikendorfer SV trotz zweier Führungen mit einem 2:2 zufrieden geben.

25. Oktober 2020, 18:30 Uhr

Rendsburg | Süße Revanche: 41 Tage nach dem bitteren 2:4-K.o. im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals beim TuS Jevenstedt hat der Osterrönfelder TSV das Derby in der Fußball-Landesliga Mitte gegen den Kreisrivalen mit 3:0 für sich entschieden. Während die Osterrönfelder damit erster Verfolger des Topduos FC Kilia Kiel und VfR Neumünster sind, rutschten die Jevenstedter wieder ans Tabellenende ab, da der TSV Stein zeitgleich gegen den TSV Klausdorf 0:0 spielte.

Der MTSV Hohenwestedt musste sich nach zwei Führungen beim Heikendorfer SV mit einem 2:2 zufrieden geben.



Osterrönfelder TSV – TuS Jevenstedt 3:0 (0:0)

Beide Trainer sprachen nach 90 zerfahrenen Minuten von einem verdienten Sieg der Gastgeber. „In der ersten Halbzeit fehlte uns etwas der Mut. Wir hatten zwar einige Chancen, hätten aber mehr daraus machen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann doch noch für einen guten Auftritt belohnt“, resümierte ein zufriedener OTSV-Coach Maik Gabriel. Sein Gegenüber war weniger glücklich. „Hier war heute mehr drin. Leider haben wir die Räume, die uns der OTSV angeboten hat, nicht genutzt. Die Abspiele kamen meistens zu spät, im vorderen Drittel sind wir einfach nicht gefährlich genug. Dass die ersten beiden Gegentore dann aus Standards fallen, ist symptomatisch für unsere derzeitige Situation. Da fehlt uns dann auch ein Stück weit die Handlungsschnelligkeit“, meinte TuS-Coach Patrick Nöhren. Beim 1:0 durch Felix Peter Struck schien der Ball nach einer Ecke der Osterrönfelder schon geklärt, kam dann aber doch noch einmal an den Fünf-Meter-Raum, wo Struck goldrichtig stand und per Hacke die Führung erzielte (80.). Beim 2:0 durch Niklas-Kenneth Neumann per Kopf nach einer Freistoßflanke kam der ansonsten starke TuS-Keeper Daniel Jeromin Sekundenbruchteile zu spät aus seinem Tor (84.). Mit dem Schlusspfiff erhöhte Struck per Konter noch auf 3:0. Einziger Wermutstropfen eines ansonsten gelungenen Nachmittags aus Osterrönfelder Sicht war das vorzeitige Ausscheiden von Jannik Sierks, der nach einem Pressschlag in der 32. Minute vom Platz humpelte und die zweite Halbzeit mit dick bandagiertem Knöchel von der Bank aus verfolgte. „Das ist natürlich ganz bitter für Jannik, der immer wieder durch diverse Verletzungen zurückgeworfen wird. Er hat noch gar nicht richtig zeigen können, was in ihm steckt“, so Gabriel.

Osterrönfelder TSV: Guhlke – Jo. Landtreter, A. Müller, Lipka (68. Rathjen), S. Müller – Sierks (32. Münz), Stols (79. Czaja), Knuth, Struck – Neumann, Kuklinski.

TuS Jevenstedt: Jeromin – Krause, Lühder, Bornholdt, Richter – Schröder, Stollberg, Schmidt, Szalies (65. Hüttmann), Grell – Vollert (73. Kriesten).

Schiedsrichter: Ehlers (Geest 05).

Zuschauer: 150 (ausverkauft).

Tore: 1:0 Struck (80.), 2:0 Neumann (84.), 3:0 Struck (90.+2).

Heikendorfer SV – MTSV Hohenwestedt 2:2 (1:1)

MTSV-Coach Udo Kochanski war enttäuscht. „Wir hatten dermaßen viele Torchancen, haben richtig guten Fußball gespielt und nehmen nur einen Punkt mit. Die Chancenverwertung sowie der unnötige Platzverweis für Felix Ploog haben uns nicht gut getan.“ Henrik Schnoor traf sehenswert zur Führung (5.). Beim Ausgleich von Timo Martens (15.) – sträflich frei per Kopf nach einem Eckball – habe sein Team gepennt, so Kochanski, dessen Team einen Angriff nach dem anderen fuhr. Doch weder Thies Kochanski noch der in der 57. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellte Felix Ploog sowie Lars Baufeldt konnten ihre Chancen nutzen. In der 50. Minute vollendete Tjark Sievers einen Konter über Thies Kochanski zum 2:1. Trotz Unterzahl war der MTSV dem 3:1 näher als der HSV dem Ausgleich. Doch der Chancenwucher der Gäste wurde bestraft. Nach einem Foul von Momme Boye traf Timo Martens, der noch Gelb-Rot sah, per Strafstoß zum 2:2 (83.).

Hohenwestedt: Beckmann – Boye, Pinkert, Brandt (76. Gieseler), Schnoor – T. Sievers, C. Sievers, Baufeldt – Kochanski, Ploog, Rathje.

Schiedsrichter: Rodenberg (Lübeck).

Zuschauer: 202.

Tore: 0:1 Schnoor (5.), 1:1 Martens (14.), 1:2 T. Sievers (50.), 2:2 Martens (83., FE).

Gelb-Rote-Karten: Ploog (MTSV, 57.), Martens (Heikendorf, 90.+2.).