Neue Corona-Regeln Rendsburg : 2G-Regeln ab Montag: Mehr Zustimmung als Ablehnung in Kultur, Schule und Wirtschaft

Die Maskenpflicht in Schulen kommt zurück, in Freizeitstätten gilt 2G: Ab Montag treten die neuen Corona-Regeln in Schleswig-Holstein in Kraft. Das sind die ersten Reaktionen aus Rendsburg.

Rendsburg | Am Mittwoch (17. November) verkündete Ministerpräsident Daniel Günther die neuen Corona-Regeln für Schleswig-Holstein. Ab Montag, 22. November, gelten künftig in Innenbereichen von Freizeiteinrichtungen und Gaststätten 2G-Regeln – Ausnahmen gibt es bei beruflichen Veranstaltungen. Auch beim touristischen Reiseverkehr gilt künftig die 2G-Regel. Außerde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.