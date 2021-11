Aktuelle Corona-Regeln : Rendsburg-Eckernförde: Pferdeställe von 2G-Regel ausgenommen

Bei der Sportausübung gilt in Innenbereichen 2G – doch es gibt Ausnahmen. Stichwort Tierwohl. Im Stall gilt also weiterhin 3G. Verunsicherung herrscht bei den Pferdebesitzern trotzdem.

Rendsburg | Seit Montag, 22. November, gelten die verschärften Corona-Regeln. Bei der Sportausübung gilt in Innenbereichen 2G. Ausgenommen davon sind Kinder unter sieben Jahre und Schüler unter 18 Jahre, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Doch es gibt auch weitere Ausnahmen. Weiterlesen: Diese Corona-Regeln gelten ab Montag in Schleswig-Holstein ...

