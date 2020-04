Bedrohung mit Elektroschocker : 27-Jähriger wehrt Raub am ZOB in Rendsburg mit einem Tritt ab

Ein Unbekannter forderte von seinem Opfer an der Unterführung zum Bahnhof Geld. Die Polizei sucht Zeugen.

Rendsburg | Ein 27-jähriger Mann hat am vergangenen Freitag in Rendsburg einen Raub abgewehrt. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, hatte ein Unbekannter den 27-Jährigen gegen 5.15 Uhr am Röhlingsplatz (Zentraler Omnibusbahnhof) in der Nähe der Unterführung zum Bahnhof angesprochen. Der Täter hielt einen sogenannten Elektroschocker in seiner Hand und forderte den 27-Jährigen auf, ihm sein Geld zu geben. Als der Unbekannte auf sein Opfer zuging, trat dieser ihm den Elektroschocker aus der Hand und flüchtete.

Der Täter hatte auffällig schlechte Zähne

Laut Beschreibung war der Täter etwa 40 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß. Der schlanke Mann sah südländisch aus und hatte seine langen schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden. Er war dunkel gekleidet und hatte auffällig schlechte Zähne.

Die Kripo bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter Telefon 04331/2080 oder an die Nummer 110.

