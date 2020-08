580.000 Euro Förderung : 260 Quadratmeter großer Anbau schafft mehr Platz für die Wehr in Nortorf

Kameraden sollen sich vor und nach ihren Einsätzen nicht mehr in der Fahrzeughalle direkt neben den Löschfahrzeugen umziehen.

07. August 2020, 09:03 Uhr

Nortorf | Nachdem das Innenministerium 2019 vier Millionen Euro für den Umbau und die Erweiterung von 20 Feuerwehrhäusern in Schleswig-Holstein bereit gestellt hat, sind in diesem Jahr weitere zwei Millionen dazugekommen. Unter den geförderten Projekten befindet sich ebenfalls der geplante, 580.000 Euro teure Anbau für das Nortorfer Feuerwehrgerätehaus.

Die ersten Überlegungen gab es bereits im letzten Jahr, nachdem die Feuerwehrunfallkasse „bauliche Beanstandungen“ an der jetzigen Halle hatte. So müssen sich zum Beispiel die Kameraden und Kameradinnen vor und nach ihren Einsätzen in der großen Fahrzeughalle direkt neben den Löschfahrzeugen umziehen. Dazu kommt, dass es für die Abgase der Wagen zwar Absauganlagen gibt, die beim Losfahren aber noch in der Halle abgekoppelt werden.

„Wir hatten im Vorstand besprochen, was für ein Bedarf besteht und wie wir das realistisch umsetzten können“, berichtet Nortorfs Wehrführer Tobias Lohse. Die Lösung ist ein rund 260 Quadratmeter großer, L-förmiger Anbau, der vom derzeitigen Haupteingang in Richtung Itzehoer Straße gehen wird. Kernstück sind zwei getrennte Umkleideräume für die männlichen und weiblichen Kameraden. Zusätzlich werden sich dort auch neue sanitäre Räume für die Feuerwehrfrauen befinden sowie weitere Lagermöglichkeiten. Die Werkstätten verbleiben genauso in dem jetzigen Feuerwehrgerätehaus, wie auch die Duschen für die Männer, die im Rahmen der Bauarbeiten gleich mit saniert werden.

„Zweiteilige Spinde sorgen dafür dass die saubere Einsatzkleidung getrennt von der Privaten aufbewahrt werden kann“, fügt Lohse an. Und durch die separaten Räumlichkeiten kommt die durch einen Einsatz kontaminierte Kleidung nicht einmal mehr in die Nähe der sauberen Sachen. Diese Trennung des sogenannten Schwarz/Weißbereiches ist sogar von der Unfallkasse vorgeschrieben.

„Ich bin froh, dass das Ganze nun langsam Gestalt annimmt“, freut sich der Wehrführer. Der neue Anbau wird erst einmal eingeschossig, soll aber durch ein Obergeschoss gegebenenfalls erweitert werden können. Daher war es auch ein wichtiger Bestandteil der Ausschreibung, eine dementsprechende Deckenlast gleich mit einzuplanen. Der Termin des Baubeginns steht noch nicht fest, man befindet sich aber schon im engeren Kontakt mit einem Architekten.

„Die Auswahl der geförderten 20 Projekte hatte das Land gemeinsam mit den Kommunalen Landesverbänden getroffen“, erklärt Nortorfs Bürgermeister Torben Ackermann. Betrug der Zuschuss anfangs nur 118.000 Euro, beträgt er durch die Aufstockung des Förderprogramms nun rund 152.000 Euro. „Auch wenn mit dem Neubau natürlich vorrangig die Sicherheit der Kameraden und Kameradinnen im Vordergrund steht, wird er sicher ebenfalls dazu beitragen, die Wehr noch attraktiver zu gestalten“, merkt der Bürgermeister abschließend an.