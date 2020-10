Handball-Oberliga der Männer : 26:25 – HSG Schülp/Westerrönfeld/RD feiert bei der SG Flensburg-Handewitt II

Erfahrung schlägt Jugend: Team von Trainer Philipp Petriesas legt einen optimalen Saisonstart hin.

19. Oktober 2020, 11:44 Uhr

Handewitt | Kickstart für die Oberliga-Handballer der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg: Bei der jungen, aber hochambitionierten Truppe der SG Flensburg-Handewitt II feierte die Mannschaft von Trainer Philipp Petriesas in einer temporeichen Partie einen knappen, aber unterm Strich verdienten 26:25 (12:12)-Auswärtssieg.

Geglückte Punktspiel-Premiere für den Neutrainer: „Das war nicht unbedingt zu erwarten, dass wir hier gewinnen werden. Am Ende haben wir einfach eine geile 6:0-Abwehr hingestellt mit einem überragenden Torwart Leon Kirschner dahinter“, freute sich Petriesas über das Auftreten seiner Mannen. Fazit: Erfahrung schlägt Jugend. Niklas Ranft (30 Jahre), Kjell Köpke (33) und Patrick Petriesas (34) brachten den Ball zusammen 18 Mal im gegnerischen Tor unter. Die Partie wog bis zur 40. Minute hin und her. Keine Mannschaft wusste sich abzusetzen. Probleme bereitete den Gästen vor allem die rechte Angriffsseite der SG mit Ty Thomas Reed. Dann aber schalteten die Westerrönfelder einen Gang hoch. Ein 7:0-Lauf der HSG sorgte letztlich für die Wende. Köpke (3 Tore), Petriesas (2), Albrecht und Pieper drehten mit ihren Treffern einen 14:16-Rückstand in eine 21:16-Führung um. Der Knackpunkt im Spiel. Die Gäste erhöhten bis auf 24:18 – die höchste Führung in der Partie. Doch die Flensburger „Zweite“, deren Spieler im Kern aus der vereinseigenen Handball-Akademie stammen, kämpfte sich zurück und verkürzte beim 24:25 (59.) auf nur ein Törchen. Den letzten Gästetreffer besorgte Routinier Patrick Petriesas. Er bewies eineinhalb Minuten vor Ultimo vom Siebenmeterstrich Nervenstärke. Die endgültige Entscheidung fiel jedoch erst vier Sekunden vor Schluss, als der finale Flensburger Wurf neben dem Kasten landete. Der Rest war Schülper Jubel.

Am kommenden Sonnabend (16.45 Uhr) empfängt die HSG den TSV Ellerbek, der die SG Wift mit 42:20 wegfegte. Die Verantwortlichen bitten um rechtzeitiges Erscheinen. Zirka eine Stunde vor Anpfiff öffnet die Tageskasse. Achtung: Mundschutz nicht vergessen.

Schülp/W’feld/RD: Kirschner, Klapdor; Ranft (5), Bünger (1), Bunse (1), P. Stiller (1), Albrecht (2), Sawitzki, Köpke (4), Petriesas (9/4), Pieper (2), Lindhorst, Scharff (1).