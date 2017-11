25 Punkte – Marlene Boll in Bestform führt Suns zum Sieg in Lüneburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Müller 1 von 1

von mey

erstellt am 06.Nov.2017 | 16:20 Uhr

Der Siegeszug der Basketballerinnen des BBC Rendsburg hält in der 2. Regionalliga unvermindert an. Die Suns setzten sich beim MTV Treubund Lüneburg mit 62:53 (10:5, 21:18, 42:37) durch. Nach den Erfolgen beim SC Rist Wedel und Eimsbütteler TV war es bereits der dritte Auswärtssieg. Das Team des Trainerduos Tom Feders und Patrick Sopha behauptete hinter dem ebenso ungeschlagenen Tabellenführer SC Alstertal-Langenhorn (Scala) Rang 2.

Diese Auswärtspartie war zweifellos das Spiel von Aufbauspielerin Marlene Boll, die 25 Punkte , darunter drei Dreier, zum Erfolg beisteuerte. Die 22-Jährige präsentierte sich in Gala-Form. Schon im ersten Viertel war sie es, die mit fünf schnellen Punkten zum Ende des ersten Viertels für eine Führung gesorgt hat. „Wir sind dennoch offensiv schlecht in das Spiel gekommen. Allerdings haben wir es in der Abwehr gut verstanden, Lüneburg am Korberfolg zu hindern“, sagte Feders, der im zweiten Viertel einen ähnlichen Spielverlauf registrierte: „Es fehlte an Spannung und Konzentration. Das hat Lüneburg jedoch nicht nutzen können.“ Die 21:18-Pausenführung war fast ausschließlich Marlene Boll zu verdanken. Sie schaffte elf von 21 Punkten. Im dritten und vierten Viertel entwickelte sich in diesem Topspiel ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften kamen besser in die Partie. Boll hielt ihr starkes Niveau und wurde dabei gut von Emiliy Smith-Sievers unterstützt. Besonders wichtig war dabei ihr Dreier zum zwischenzeitlichen 47:39 (32.). Diesen Vorsprung retteten die Rendsburgerinnen über die Zeit. Trotz des Sieges war Feders keineswegs zufrieden: „Wir sind unter unseren Möglichkeiten geblieben, auch wenn es uns Lüneburg schwer gemacht hat. Schon zur Pause hätten wir deutlicher führen müssen“. Am Sonnabend steigt das nächste Spitzenspiel. In der Herderhalle (15 Uhr) gibt Tabellenführer Scala seine Visitenkarte ab.



Suns: Smith-Sievers (11/3x3), Pastor (2), Boll (25/3x3), Krüger (11/1x3), Dietze (4), Leibfarth (2), Woischwill (3), Schleth (2), Kretschmar (2)