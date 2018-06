Rendsburg-Kronwerk : 25-Jähriger stirbt nach Messerattacke

Im Rendsburger Stadtteil Kronwerk hat sich ein Tötungsdelikt ereignet. Die Kripo ist vor Ort im Einsatz.

von Frank Höfer

14. Juni 2018, 10:24 Uhr

Im Rendsburger Stadtteil Kronwerk hat sich am Mittwochabend auf offener Straße ein Tötungsdelikt ereignet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Kiel kam es gegen 21 Uhr in der Boelckestraße zu einem Streit zwischen einem 45-jährigen Kasachen und einem 25-jährigen Mann, der vermutlich aus Albanien stammt. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach der 45-Jährige mit einem Messer auf seinen jüngeren Kontrahenten ein. Dieser wurde ins Krankenhaus gebracht und erlag dort seinen schweren Verletzungen.

„Wir wissen noch nichts zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, deshalb gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt vom einem Tötungsdelikt aus“, sagte Axel Bieler, Sprecher der Staatsanwaltschaft Kiel. Der Tatverdächtige konnte noch am Mittwochabend nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen werden. Er befindet sich in Untersuchungshaft und soll nach Bielers Angaben heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Etwa zwölf Kripo-Beamte sind vor Ort. Sie befragen an den Haustüren die Nachbarn. Einsatzkräfte suchen mit drei Personenspürhunden die umliegenden Straßen ab.

Zeugen, die Hinweis geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431/160 3333 in Verbindung zu setzen. shz.de hält Sie auf dem Laufenden.

