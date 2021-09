3. Handball-Liga der Frauen : 25:27 bei SFN Vechta – Nach dem 19:16 geht der HG OKT die Luft aus

Das Schräbler-Team kassiert fünf Tore in Folge in Unterzahl und erholt sich davon nicht mehr. Trotz der Niederlage war der HG-Coach nicht unzufrieden. Erfolgreichste Werferin war Sarah Jörgensen mit neun Toren.

Owschlag | Das Abenteuer 3. Liga ist gestartet. Bundesweit 62 Frauenteams traten am Wochenende in sechs Staffeln zum 1. Spieltag an. Vor ihnen liegen Monate der Fragen rund um das Abschneiden in dieser durch Corona aufgeblähten Liga. Am Ende muss sie kleiner werden und alle wollen dabei bleiben. So auch die HG OKT, die sich noch orientieren muss, inwiefern das n...

