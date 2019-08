Embühren/Haale/Nienborstel/Todenbüttel : „24819“ – Vier Dörfer feiern ihr Postleitzahlenfest

Die seltene Gelegenheit zu einer besonderen Feier wurde von den Bürgern gut angenommen.

25. August 2019, 17:48 Uhr

Vier Gemeinden und Bürgermeister, etwa 2500 Einwohner, eine Postleitzahl: 24819 – in kurzer Form auch das Datum eines großen Feiertages in den Gemeinden Embühren, Haale, Nienborstel und Todenbüttel. Dieser bot eine seltene Gelegenheit, gemeinsam zu feiern. Und bei besten Wetter nutzen viele der Bewohner dieses Angebot auch - in allen vier Dörfen.

„Diesen Anlass für ein besonderes Fest gibt es erst in 100 Jahren wieder“, begrüßte Bürgermeister Bernd Holm in Haale die Teilnehmer am Morgen vor dem Beginn einer einer groß angelegten Fahrradrallye, die den Auftakt für die Feierlichkeiten am Sonnabend, dem 24. August 2019 darstellen sollte. Immerhin 110 Teilnehmer machten sich auf den Weg. Oma, Opa, Enkelkinder und Eltern hatten sich für das erste Angebot, eine Tour rund um Haale mit Auslegern bis zum Kanal angemeldet.

Viele Aktivitäten sollten folgen: Von 10.30 Uhr bis in die Nacht hinein hatten Gemeinderäte, Aktive und Helfer von Vereinen in den vier Orten ein aufwändiges Programm von und mit Jung und Alt geplant. Traditionell mit Kinderschminken, Spielen für Jung und Alt, Kaffee und Kuchen und als Besonderheit in Haale und Todenbüttel von den Angelvereinen Geräuchertes. Kindergartengruppen waren beteiligt, Pony-Reiten und Zauberer sorgten für Abwechslung. Vier Feste für in allen Orten waren ein starkes Zeichen für besondere Gemeinschaften und Angebote auf dem Land.

Wie in Nienborstel mit dem Biathlon-Wettbewerb aus Laufen und Schießen: Drei Runden, zwei Mal fünf Treffer und dem professionell organisierten Rasenmäher-Trecker-Treck und live Musik von dem Duo Sour Mash mit Kontrabass, Gitarre und Gesang. In Todenbüttel und Haale gab es mit dem Bundestagsabgeordneten Johann Wadephul zudem einen Überraschungsgast.

Als Ort mit Kirche und den meisten Einwohnern gab es in Todenbüttel zudem eine kurze Andacht zur „Zahl“ von Pastor Christoph Rothe mit dem Lied „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“. Hier wurde später mit einem beeindruckenden Feuerwerk auf dem Sportplatz auch der offizielle Schlusspunkt der Veranstaltungen gesetzt. Was aber keinesfalls das Ende der Feiern in den vier Gemeinden bedeutete. Bis früh in den Morgen wurde das besondere Datum bei Disco-Musik noch weiter ausgiebig gefeiert. Für alle Beteiligten war es ein unvergessliches Ereignis, dass es leider erst in 100 Jahren das nächste Mal geben wird.