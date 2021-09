Handball-Oberliga der Männer : 24:26 – HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg verging der Spaß auf dem Hamburger Kiez

Elf Minuten vor dem Abpfiff führten die Ballwerfer vom Heidesand mit vier Toren beim FC St. Pauli. Doch dann vernagelte Hamburgs Torhüter Hendrik Knierim sein Tor.

Hamburg | 666 gilt gemeinhin als „Number of the Beast“. Für die Oberliga-Handballer der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg war die Nummer des „Teufels“ die 77. Diese Rückennummer trug Jan-Hendrik Knierim, zweiter Torwart des FC St. Pauli. Weiterlesen: HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg will auf dem Kiez bei St. Pauli bestehen Er kam in Minute 49 ins Spiel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.