Zweiter Ausbruch in Stadt-Kita : 21 neue Corona-Fälle: Gesundheitsamt schließt jetzt auch Kita Neuwerk in Rendsburg

18. Januar 2022, 14:06 Uhr

In der vergangenen Woche traf es die Kita „Villa Kunterbunt“, die sich ebenfalls in städtischer Trägerschaft befindet. Jetzt ist die Kita Neuwerk betroffen. Hier werden insgesamt 95 Kinder betreut.

Das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde hat die Kita Neuwerk in Rendsburg geschlossen. Hintergrund sind mehrere Corona-Fälle. Es ist das zweite Man innerhalb von acht Tagen, dass ein Kindergarten in städtischer Trägerschaft coronabedingt geschlossen werden muss. In der vergangenen Woche war die „Villa Kunterbunt“ betroffen.

Bei vier Mitarbeitern in der Kita Neuwerk wurde das Virus bereits per PCR-Test nachgewiesen. Bei weiteren vier Mitarbeitern liegt ein positiver Schnelltet vor. Die Bestätigung durch einen PCR-Test steht bei ihnen noch aus, teilte die Stadt Rendsburg am Dienstagmorgen mit. Zudem fiel bei 13 Kindern ein Schnelltest positiv aus, bei sechs von ihnen hat sich die Infektion bereits durch einen PCR-Test bestätigt. Auch einige Kinder, die sich nicht infiziert haben, müssen in Quarantäne, berichtete Thomas Buchhold, Leiter des Corona-Lagezentrums, auf Nachfrage. Eine genaue Zahl konnte er nicht nennen.

Schließung gilt zunächst bis einschließlich 22. Januar

Die Allgemeinverfügung trat am Montag, 17. Januar, in Kraft. Die Schließung gilt zunächst bis einschließlich 22. Januar, teilte die Stadt mit.

Insgesamt werden 95 Kinder in der betroffenen Kita betreut, informierte Andrea Loose, Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste im Rathaus. Ein alternatives Betreuungsangebot für die Kinder, die nicht in Quarantäne sind, könne die Stadt nicht anbieten. Hintergrund: An allen Standorten gelten Kohorten-Regelungen, die nicht unterlaufen werden dürfen, so Loose. Bezahlen müssen die Eltern aber nicht für die Woche, in der kein Kita-Betrieb ist. Die Gebühr für den Zeitraum wird erstattet, berichtete Loose.

Alle Betroffenen seien durch die Kita-Leitung und die Elternvertreter informiert worden. Am Montag, 24. Januar, soll die Kita Neuwerk den Betrieb wieder aufnehmen.

Betrieb in „Villa Kunterbunt“ wieder angelaufen

Bereits in der vergangenen Woche musste die Rendsburger Kita „Villa Kunterbunt“ wegen mehrerer Corona-Fälle geschlossen werden. Am Dienstag, 18. Januar, sollte in diesem Kindergarten der Betrieb wieder aufgenommen werden. Konnte dieser Zeitplan eingehalten werden? Teilweise: Drei Gruppen befinden sich wieder im Regelbetrieb, zwei Gruppen im Notbetrieb und eine weitere Gruppe wird noch nicht wieder betreut, teilte Loose am Dienstag mit. Der Grund, warum noch nicht alle Gruppen wieder im Regelbetrieb laufen: Für einige Mitarbeiter gilt noch eine individuelle Quarantäne, sodass derzeit noch nicht wieder ausreichend Personal zur Verfügung steht, so Andrea Loose.