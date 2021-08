21. SH Netz Cup auf dem NOK : „Alphaville“ und Michael Schulte kommen zur großen Ruder-Party nach Rendsburg

Das Show-, Unterhaltungs- und Breitensportprogramm ist so vielfältig wie noch nie seit Bestehen der Veranstaltung. Sogar eine LED-Show mit 100 Drohnen am Abendhimmel über dem Kanal ist geplant.

Rendsburg | Mit einem Show- und Rahmenprogramm der Superlative wartet der Schleswig-Holstein (SH) Netz Cup Ende August auf. Sänger Michael Schulte und die Band „Alphaville“ („Big in Japan“) auf der Bühne am Rendsburger Kreishafen, eine spektakuläre LED-Drohnenshow in der Luft sowie das längste Ruderboot der Welt auf dem Kanal sind die Höhepunkte abseits des Haupt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.