Programm: Kinocenter, Schauburg : Green Screen 2021: Rendsburger Kinos zeigen herausragende Filme des Naturfilmfestivals

Diese Green-Screen-Beiträge zeigt das Kinocenter in Rendsburg, Wallstraße 25. Eintritt pro Film: sechs, ermäßigt vier Euro. Reservierungen online unter www.kinocenter-rendsburg.de oder telefonisch unter 04331/22916.

Dienstag, 14. September, 18.15 Uhr: „Pantanal – Brasiliens geheimnisvolle Wasserwelt“. Pantanal ist brasilianisch und bedeutet Sumpf. So schlicht der Name, so spektakulär ist das größte Sumpfgebiet der Erde im Herzen von Südamerika. Die Dynamik von Hochwasser und Trockenzeit schafft ein einzigartiges Mosaik aus Flüssen, Seen, Galeriewäldern und Pampa.

Dienstag, 14. September, 19.45 Uhr: „Tierische Wohngemeinschaften“. In der afrikanischen Savanne leben drei der größten Baukünstler der Tierwelt: Webervögel, Erdferkel und Termiten. In ihren spektakulären Bauwerken über, auf und unter der Erde leben sie allerdings nicht allein. Jede Menge artfremder Untermieter finden sich in ihren Wohnungen ein.

Freitag, 17. September, 18.15 Uhr: „Die Haie von Hawaii“. Die Inselgruppe von Hawaii ist ein Naturparadies – geboren aus Feuer und Lava. Heute reichen diese Vulkaninseln vom Grund des Pazifik bis zu zehn Kilometer hoch – und damit weit über die Meeresoberfläche hinaus.

Samstag, 18. September, 18.15 Uhr: „Ein perfekter Planet: Ozeane“. Ozeane sind die größten Ökosysteme der Erde, sie bedecken zwei Drittel der Oberfläche unserer Welt und stellen die Hälfte des Sauerstoffs in unserer Atmosphäre zur Verfügung.