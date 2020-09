Elsdorf-Westermühlen : 2000 Liter Wasser an Bord

Neues Löschgruppenfahrzeug für die Wehr in Elsdorf-Westermühlen / Moderne Technik und 290 PS

Avatar_shz von shz.de

01. September 2020, 08:43 Uhr

Ursprünglich war ein großes Fest zur Einweihung des neuen Löschgruppenfahrzeugs geplant. Doch wegen der Corona-Pandemie musste die Übergabe des Fahrzeugs von der Gemeinde an die Feuerwehr Elsdorf-Westermühlen im kleinen Kreis gefeiert werden. Unter den Teilnehmern waren neben Bürgermeister Udo Wessolowski und Wehrführer Joachim Haagen auch der Vorstand der Wehr Elsdorf-Westermühlen, Amtsvorsteher Dirk Reese, Amtswehrführer Ernst Jensen, Kreiswehrführer Mathias Schütte und Kreispräsidentin Dr. Juliane Rumpf.

Der Neuzugang ist laut Mathias Schütte das „modernste Fahrzeug im Amt Hohner Harde“. So gibt es einen ausfahrbaren Lichtmast auf dem Auto, der die Einsatzstelle taghell erleuchtet. Und die vierteilige Steckleiter auf dem Dach lässt sich vom Boden aus nach hinten ziehen und aufstellen. Die eingebaute Heckpumpe fördert in der Minute 1000 Liter pro Stunde bei zehn Bar Wasserdruck.

Eine sogenannte „Chiemseepumpe“ wird künftig bei Überschwemmungen eingesetzt werden, um die Wassermassen in die Kanalisation zu pumpen. Einen großen Unterschied bietet auch die Wassermenge, die mit dem Fahrzeug transportiert wird. Im alten 26 Jahre alten Feuerwehrauto umfasste der Tank 600 Liter. Das neue Fahrzeug hingegen bringt 2000 Liter mit zum Einsatzort.

Die Kosten für das Löschgruppenfahrzeug belaufen sich auf 333.000 Euro, wobei es die Möglichkeit zur Förderung des Kreises aus Mitteln der Feuerschutzsteuer gibt, in Höhe von maximal 105.000 Euro.

Die Notwendigkeit zur Beschaffung des 290 PS starken Autos wurde bei der Bewertung der Wehr durch einen Feuerwehrbedarfplan ermittelt. Mit einem großen Waldgebiet, einer Sägerei, einer Biogasanlage und Senioren- und Pflegeheimen, braucht die 1600 Einwohner große Gemeinde künftig zwei Feuerwehrautos.

Diese Modernisierung bringt weitere Veränderungen mit sich. So plant die Gemeinde nach Angaben von Udo Wessolowski den Neubau eines Multifunktionsgebäudes, in dem es eine Fahrzeughalle mit Platz für beide Löschfahrzeuge gibt, da das jetzige Feuerwehrgerätehaus nur einen Stellplatz für ein Auto hat. Amtsvorsteher Dirk Reese, der als früherer Bürgermeister von Elsdorf-Westermühlen bereits vor vier Jahren den Startschuss zur Beschaffung des neuen Fahrzeugs gab, unterstrich in seiner Rede die Vorreiterfunktion dieser Wehr für andere Gemeinden des Amtes. Auch in puncto Feuerwehrgerätehaus „werde Elsdorf-Westermühlen Vorreiter sein.“

Bereits zwei Mal wurde das neue Fahrzeug, das Anfang Juli aus dem Werk der Herstellungsfirma Ziegler abgeholt worden war, bereits benötigt. So brachte das Löschgruppenfahrzeug Schaummittel zu einer Brandstelle in Bargstall, wo mehrere Fahrzeuge abbrannten. Und bei einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung nach Bargstall, sicherte das Fahrzeug den Unfallort ab.