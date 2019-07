Nortorf : 200 Rennradler zum 24-Stunden-Radmarathon erwartet

Rundkurs führt über Gnutz, Aukrug, Heinkenborstel, Oldenhütten, Bargstedt und zurück nach Nortorf.

von Kai Eckhardt

05. Juli 2019, 08:29 Uhr

Ein Teil der Nortorfer Innenstadt und der Umgebung werden an diesem Wochenende wieder von Radsportlern dominiert.

Rekord liegt bei 753 gefahrenen Kilometern

Rund 200 Starter werden an der mittlerweile neunten Auflage des 24-Stunden-Radmarathons der RSG (Radsportgemeinschaft) Mittelpunkt teilnehmen und damit auch am Kampf gegen den inneren Schweinehund. Gilt es doch den 28 Kilometer langen Rundkurs, der von Nortorf über Gnutz, Aukrug, Heinkenborstel, Oldenhütten, Bargstedt und wieder zurück nach Nortorf führt, innerhalb von 24 Stunden so oft wie möglich zu durchfahren. So wie Maik Tonek vom RCB Bremen im vorletzten Jahr, der mit 27 Runden und damit fast 753 gefahrenen Kilometern einen neuen Rekord als Einzelfahrer aufstellte.

Ende am Sonntag um 10 Uhr

Los geht es am Sonnabendmorgen um 9.50 Uhr an der Nortorfer Gemeinschaftsschule, von wo aus im geschlossenen Feld bis zum eigentlichen Startpunkt an der Itzehoer Straße gefahren wird. Danach ist dann jeder die nächsten 24 Stunden auf sich allein gestellt – bis der Rad-Marathon am Sonntagmorgen um 10 Uhr endet.