Rendsburg am Obereiderhafen : 20-Jähriger mit Messer verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

Ein Streit am Dienstagabend endete blutig. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

von shz.de

05. Juni 2019, 11:37 Uhr

Rendsburg | Bei einem Streit am Obereiderhafen in Rendsburg ist ein 20-Jähriger am Dienstag mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei verdächtigt einen 22-Jährigen, ihm gegen 19.40 Uhr einen Schnitt am Oberschenkel versetzt zu haben. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter wenige Minuten später fest. Er leistete keinen Widerstand.

Die Männer wollten sich zum Streit nicht äußern. Der Verletzte wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen sollen sich unter Telefon 04331/208450 melden.

