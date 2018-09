Fussball : 2:1 – Wolff lässt Kropp in der Nachspielzeit jubeln

Jubel bei den B-Junioren des TSV Kropp: Der Aufsteiger feiert mit dem 2:1 gegen Eidertal Molfsee seinen ersten Sieg in der Fußball-Oberliga.

17. September 2018, 17:00 Uhr

Die Fußball-B-Junioren des TSV Kropp haben ihren ersten Oberligasieg eingefahren. Gegen die SpVg Eidertal Molfsee glückte in der Nachspielzeit ein 2:1-Heimerfolg. Niederlagen kassierten die A-Junioren des Osterrönfelder TSV und die C-Junioren des TuS Nortorf.

A-Junioren

TSV Bargteheide – Osterrönfelder TSV 3:0 (0:0)

Trotz einer Leistungssteigerung gegenüber der wöchentlichen 1:5-Pleite gegen Kaltenkirchen zog der OTSV abermals den Kürzeren. „Eine gute Halbzeit allein reicht in dieser Klasse nicht“, sagte Osterrönfelds Trainer Thorsten Syben. Nach einem Fehler zum 0:1 folgte der entscheidende Bargteheider Doppelschlag (76., 78.). „Wir waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr eng genug an den Gegenspielern dran und haben das Spiel unnötig aus der Hand gegeben“, monierte Syben.

Osterrönfelder TSV: Krabbenhöft – Büser, Schurad, Stark, Landtreter, Müller, Kock, Akopjan, Schewe, Ecke, Abdallah. Eingwechselt: Zeidler, Michalski.

Tore: 1:0, 2:0 Schulz (53., 76.), 3:0 Ferrando Santos (78.).

B- Junioren

TSV Kropp – SpVg Eidertal Molfsee 2:1 (0:1)

Mit einem Lucky Punch von Andy Wolff in der zehnten Minute der Nachspielzeit – das Spiel war wegen einer Verletzung eine Viertelstunde unterbrochen – feierten die Kropper ihren Oberliga-Debütsieg. Kapitän Thies Flemming Bütow hatte kurz nach dem Seitenwechsel den Pausenrückstand wett gemacht. „Wir haben uns für unseren Aufwand belohnt und sind definitiv in der Liga ankommen. Wir hatten die klar besseren Torchancen und sind daher auch völlig verdient zum Erfolg gekommen“, freute sich Kropps Trainer Thorsten Krämer über den ersten Dreier.

TSV Kropp: Nitsche – Favier, Derner, Bütow, Claußing, Krämer, Ott, Müller, Raith, Lamp, Wolff. Eingewechselt: Jacobsen, Bathelt, Kunze.

Tore: 0:1 Berfan Demirci (17.), 1:1 Thies Flemming Bütow (47.), 2:1 Andy Wolff (80.+10).

C-Junioren

SV Eichede – TuS Nortorf 2:0 (1:0)

Als echten Prüfstein hatte Nortorfs C-Jugend-Trainer Enrico Stolz das Duell mit dem Nachwuchs des SV Eichede im Vorfeld bezeichnet. Und seine Mannschaft bewies, dass sie mit den Stormarnern durchaus mithalten kann. Einzig der Lohn in Form von Punkten blieb gegen die effizienteren Gastgeber aus. Während die Nortorfer in Person von Raphael Knüppel das Tor aus kurzer Distanz verfehlten (20.) oder wie Paul Mohr lediglich den Pfosten trafen (45.), überwand Eichedes Justin Krüger nach einem schwach verteidigten Eckstoß kurz vor der Pause Aushilfskeeper Lasse Gronwald, ehe Hannes Benthien in den Schlusssekunden nach langem Einwurf die Entscheidung herbeiführte (70./+2). „Ein Unentschieden wäre wohl das gerechtere Ergebnis gewesen“, zeigte sich Stolz mit der spielerischen und kämpferischen Darbietung einverstanden. „Wenn wir das 1:0 machen, läuft das Spiel ganz anders“, sagte Stolz.

TuS Nortorf: Gronwald – Noak, Lüdtke, Hoop, Stolz – Hogrefe – Knüppel, Unseld, Just, Bartz – Osmani. Eingewechselt: Schümann, Kaul, Mohr.

Tore: 1:0 Krüger (32.), 2:0 Benthien (70.+2).