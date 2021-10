Corona-Lage im Kreisgebiet : 195 Infizierte in Rendsburg-Eckernförde – Inzidenz beträgt 57,1

Am Wochenende wurden zwei neue Corona-Fälle gemeldet. Der Inzidenzwert stieg leicht an. Ein Ort ragt in der Statistik vom Wochenende heraus.

Rendsburg | Im Kreis Rendsburg-Eckernförde wurden am Wochenende zwei neue Corona-Fälle gemeldet. Am Sonntagnachmitag galten 195 Bürgerinnen oder Bürger als infiziert – rund 100 mehr als am Sonntag der Vorwoche. 66 Tote seit Ausbruch der Pandemie Die 7-Tage-Inzidenz betrug am Sonntag 57,1. Am Freitag hatte sie noch bei 55,0 gelegen. Seit Ausbruch der Pandemi...

