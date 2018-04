Gestohlene Kennzeichen : 18-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei – Festnahme in Rendsburg

Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer weder einen Führerschein noch war sein Fahrzeug zugelassen.

von Götz Bonsen

03. April 2018, 10:18 Uhr

Rendsburg | Weil der Fahrer eines VW Polo in der Nacht zu Dienstag (1.20 Uhr) nicht angeschnallt war, wollte die Funkstreife der Polizei ihn in der Rendsburger Ostlandstraße anhalten. Das Anhaltezeichen der Beamten und das Blaulicht ignorierte der junge Mann jedoch. Mit hoher Geschwindigkeit habe man den Wagen daraufhin bis in die Denkerstraße verfolgt, berichtet die Polizei. Dort verlor der 18-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug: Bei regennasser Fahrbahn krachte der Pkw gegen einen Laternenmast. Der Mann wurde festgenommen.

Wie sich herausstellte, war das montierte Eckernförder Kennzeichen zuvor gestohlen worden. Das Auto, in dem noch eine 19-jährige Beifahrerin und ein ebenfalls 19-jähriger Mitfahrer saßen, war laut Polizeiangaben weder zugelassen noch versichert. Überdies hatte der Fahrer keine Fahrerlaubnis. Nun muss er sich unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

